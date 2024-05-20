До України йде спека: прогноз погоди на вівторок, 21 травня

До України повертається тепла погода. Протягом тижня буде навіть спекотно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

"Очікується в Україні +10...14 градусів, на узбережжях морів +8...11 градусів. Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки", - написала вона.

Вдень, 21 травня, передбачається +20...27°С.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра місцями в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. На решті території - без опадів.

У Києві 21 травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24...26°С. Дощ завтра малоймовірний.

Раніше синоптикиня повідомила, яким буде літо. Більше про це читайте у новині.

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