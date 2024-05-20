В Україні запровадять QR-код замість військового квитка – Арахамія

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що в Україні незабаром запровадять QR-код для військовозобов'язаних, який може замінити військовий квиток.

Про це він написав у Telegram.

"По аналогії з Ковід-сертифікатом", - прокоментував він.

Як додав Арахамія, за даними Міністерства оборони станом на 20 травня 2024 року вже відомо про 415 094 військовозобов’язаних, призовників та резервістів, які уточнили свої дані в мобільному застосунку "Резерв+".

Через ТЦК та СП це зробили 2944 осіб, а через ЦНАПи – 3703.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи замінює застосунок "Резерв+" електронний кабінет військовозобов’язаного.

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