В Україні запровадять QR-код замість військового квитка – Арахамія

QR-код має замінити військовий квиток.
Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що в Україні незабаром запровадять QR-код для військовозобов'язаних, який може замінити військовий квиток.
Про це він написав у Telegram.
"По аналогії з Ковід-сертифікатом", - прокоментував він.
Як додав Арахамія, за даними Міністерства оборони станом на 20 травня 2024 року вже відомо про 415 094 військовозобов’язаних, призовників та резервістів, які уточнили свої дані в мобільному застосунку "Резерв+".
Через ТЦК та СП це зробили 2944 осіб, а через ЦНАПи – 3703.
Нагадаємо, адвокат пояснив, чи замінює застосунок "Резерв+" електронний кабінет військовозобов’язаного.
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