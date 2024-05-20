В Украине введут QR-код вместо военного билета – Арахамия

QR-код должен заменить военный билет.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что в Украине вскоре будет введен QR-код для военнообязанных, который может заменить военный билет.
Об этом он написал в Telegram.
"По аналогии с Ковид-сертификатом", – прокомментировал он.
Как добавил Арахамия, по данным Министерства обороны по состоянию на 20 мая 2024 года уже известно о 415 094 военнообязанных, призывниках и резервистах, уточнивших свои данные в мобильном приложении "Резерв+".
Через ТЦК и СП это сделали 2944 человек, а через ЦНАП – 3703.
Напомним, адвокат объяснил, заменяет ли приложение "Резерв+" электронный кабинет военнообязанного.
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