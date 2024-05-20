Ольга Фреймут прекратила скрывать лицо 6-летней дочери и удивила их сходством

Знаменитость также рассекретила, как вместе с девочкой проводит время в Лондоне.

Украинская ведущая Ольга Фреймут усердно скрывала своих младших детей от публики и не показывала их в соцсетях.

Во время полномасштабной войны знаменитость начала постепенно знакомить сына и дочь со своей аудиторией. На этот раз Фреймут наконец-то показала лицо 6-летней дочери, которая через месяц будет праздновать день рождения.

Ведущая продемонстрировала, как Евдокия заметно подросла и изменилась. Кроме того, фанаты заметили, что девочка очень похожа внешне на свою звездную маму.

Ольга Фреймут с младшей дочерью / Фото: instagram.com/freimutolia

Кстати, Ольга Фреймут также рассекретила, как проводит время с Евдокией. Похоже, девочке нравится мультфильм "Свинка Пеппа". Ведущая в Лондоне сводила дочь в Peppa Pig World — локацию, что посвящена главной героине мультика.

Ольга Фреймут вместе с Евдокией сфотографировали с аниматорами в костюмах свинок и попозировали на фоне домика.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик впервые показала лицо самой младшей дочери. Также знаменитость окрестила Адель и поделилась кадрами из таинства.

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