В семье Бруклина Бекхэма и Никогда Пельтц случилось горе

В семье старшего сына звездного семейства Бекхэмов – Бруклина – случилось горе.

Умерла бабушка его жены – американской актрисы Николы Пельтц. Об этом супруги сообщили в своих фотоблогах. Они опубликовали фото с бабушкой Банни и посвятили ей трогательные посты, где почтили ее память.

Никола Пельтц с бабушкой / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Мне кажется, что у меня никогда не будет правильных слов, потому что я просто не верю, что тебя нет. Я молюсь, чтобы ты сейчас была в покое. Я до сих пор не понимаю, куда ты ушла. Я просто хочу, чтобы ты оставалась со мной дольше, я так много хотела с тобой сделать. Я хотела провести с тобой все лето. Мне грустно, что ты никогда не встретишь моих детей, не обнимешь меня, не поговоришь со мной и не посмотришь другие мои фильмы. У меня разбито сердце и я скучаю по тебе", - написала Никола.

Никола Пельтц с бабушкой / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бабушки актрисы не стало в возрасте 95 лет. Бруклин в фотоблоге тоже почтил память родного человека своей жены. Он отметил, что ему посчастливилось познакомиться с бабушкой Николы и в течение четырех лет называться ее внуком. Бруклин отметил, что будет скучать по ней.

Бруклин Бекхэм с бабушкой Никогда Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Ты была самым милым и счастливым человеком в мире, и ты научила меня находить радость во всем. Спасибо за то, что всегда заставляла всех улыбаться. Мне так повезло, что я имел честь быть твоим внуком за последние четыре года. Я обещаю заботиться о Николе и твоей семье. Я буду очень скучать по тебе", – написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм с бабушкой Никогда Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Напомним, что недавно украинский актер Вячеслав Довженко рассказывал о горе в его семье. Артист поделился, как умерла его мама, и он в полтора года стал полусиротой.

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