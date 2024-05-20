Курс валют на 20 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 20 мая установил официальный курс доллара на уровне 39,42 грн. Он подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщил НБУ.

Евро подешевел на 9 копеек и стоит 42,75 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,01 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40 грн. Покупают за 39,85 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,9 грн. Продают по 43,3 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,60-40,10 грн

"УкрСиббанк" – 39,30-39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,45-43,45 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,50 грн

"УкрСиббанк" – 42,40-43,40 грн

"Укрэксимбанк" – 42,80-43,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,99-10,19 грн

"ПУМБ" – 9,70-10,20 грн

"Укрэксимбанк" – 9,95-10,25 грн

Чего ждать дальше курса, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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