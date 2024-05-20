Чего ожидать от курса доллара: продавать или покупать валюту – мнение экспертов

В Украине на понедельник, 20 мая, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 39,42 грн/доллар. За прошлую неделю гривна окрепла по отношению к доллару на 30 копеек.

Эксперты продолжают подчеркивать – гривна сейчас выгоднее доллара для получения прибыли. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил – украинцы начали больше доверять гривневым депозитам, но еще более значительную популярность имеет валюта.

Об этом говорится в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

"По информации Нацбанка, в апреле депозиты населения в гривне достигли исторического максимума — 723,16 млрд грн, это плюс 2% или 14,5 млрд грн. Однако сограждане покупают и доллары, в апреле ими было приобретено валюты на сумму 1,94 млрд грн долларов в эквиваленте. Продали физлица валюты на 1,28 млрд долларов, то есть чистая покупка составила 660 млн долларов или 26,4 млрд грн. Валюты приобретено почти вдвое больше, чем пополнено гривневых депозитов. Но объемы ее покупки постоянно снижаются: если сравнить с январем текущего года и декабрем 2023 года, то к тому времени украинцы покупали ежемесячно на 1 млрд долларов больше, чем продавали", - рассказал Шевченко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сделал из статистических данных такой вывод: все более значительная часть населения постепенно понимает, что за 3-4 ближайших месяца реально заработать на краткосрочных гривневых депозитах и использует такую возможность. Но другие игнорируют экономические расчеты и по определенным соображениям покупают валюту, которая пока мало дорожает, а значит, не приносит дохода.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также согласен, что гривневые депозиты сейчас дают доход, в отличие от долларов или евро, курс которых хоть и растет в последние два месяца, но этого недостаточно для получения прибыли. Эксперт пояснил, что курс покупки валюты банками в мае ниже курса ее продажи в марте-апреле.

Однако он поддерживает и тех, кто предпочитает доллар или евро.

"Если вас интересует не заработок на сбережениях, а желание гарантированно не потерять их в течение длительного периода, это год-два и больше, то покупайте доллары или евро. Все равно через пару лет курс будет выше, чем сейчас", - уверен Охрименко.

Продавать уже купленную наличную валюту без крайней необходимости пока, по мнению экспертов, нет смысла.

Напомним, банкир дал прогноз по курсу валют на неделю, 20-26 мая.

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