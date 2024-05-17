Курс валют на 20 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар, евро и злотый немного подешевеют.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 20 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей, 17 мая, доллар, евро и злотый несколько упадут в цене. Падение курса всех трех валют будет незначительным, но больше всего подешевеет евро — падение курса составит 9 копеек.
Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,42 (–1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,75 (–9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,01 (–3 коп.)
Напомним, в Украине ощутимо изменится курс доллара. Эксперт убежден, что ниже 39 грн. доллар уже не опустится.