В Украине ощутимо изменится курс доллара: чего ожидать

Эксперт убежден, что ниже 39 грн доллар уже не опустится.

В ближайшее время в Украине прогнозируется значительное изменение курса наличного доллара – как в банках, так и обменниках. В банковском секторе ожидается, что в период с 20 по 26 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. Вечером 16 мая банки выставили ее курс на среднем уровне 39,5/39,95 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,74/40,02 грн.

О курсовой ситуации в комментарии Oboz.ua рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он сказал, что ежедневные курсовые изменения ожидаются 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.

Как отметил банкир, с 20 по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия и стабильности. Так, на фоне действия режима "управляемой гибкости" и очередных валютных послаблений для бизнеса "курсовые показатели будут на прошлой неделе".

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"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не станут врасплох - они будут соответствовать, прежде всего, экономическому состоянию в стране", – рассказал Лесовой.

Ниже 39 грн доллар уже не опустится

Ранее Лесовой отмечал: несмотря на то, что после недавнего ситуативного роста курса доллара "за 40 грн" тот снизился, американская валюта все равно стоит дороже 39 грн. "Поэтому стоит говорить о том, что на фоне "контролируемой девальвации", которая в месячном измерении достаточно незначительна, курс доллара уже не опустится ниже (этого значения – ред.)", – признал банкир.

Напомним, НБУ прогнозирует рост инфляции, в связи с этим ТСН.ua сообщал, на какие потребительские товары могут вырасти цены.