В Україні відчутно зміниться курс долара: чого очікувати

Найближчим часом в Україні прогнозується значна зміна курсу готівкового долара – як у банках, так і в обмінниках. У банківському секторі очікують, що в період від 20 до 26 травня вартість американської валюти перебуватиме в межах 39-41 грн. Ввечері ж 16 травня банки виставили її курс на середньому рівні 39,5/39,95 грн (купівля / продаж). Обмінники – 39,74/40,02 грн.

Про курсову ситуацію в коментарі Oboz.ua розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Він сказав, що щоденні курсові зміни очікуються до 30-50 коп. у банках та до 50 коп. – в обмінниках.

Як зазначив банкір, від 20 до 26 травня валютний ринок перебуватиме у стані відносного спокою та стабільності. Так, на тлі дії режиму "керованої гнучкості" та чергових валютних послаблень для бізнесу "курсові показники будуть в межах минулого тижня".

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"В передостанній тиждень травня ринок "житиме" в доволі комфортних умовах: будь-які економічні підстави для якихось різких змін просто відсутні. Натомість гравці ринку розраховують, що така ситуація протримається щонайменше до кінця травня, а будь-які валютні зміни не стануться зненацька – вони відповідатимуть передусім економічному стану в країні", – розповів Лєсовий.

Нижче 39 грн долар уже не опуститься

Раніше ж Лєсовий зазначав: попри те, що після нещодавнього ситуативного зростання курсу долара "за 40 грн" той знизився, американська валюта однаково коштує дорожче 39 грн. "Тому варто говорити про те, що на тлі "контрольованої девальвації", яка в місячному вимірі є доволі незначною, курс долара вже не опуститься нижче (цього значення – ред.)", – визнав банкір.

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