НБУ прогнозує зростання інфляції: що може здорожчати

В Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано.

Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

Якими були показники інфляції

За даними Держстату, у квітні 2024 року річний показник споживчої інфляції залишився на рівні 3,2%, як і у попередньому місяці, а в місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Нацбанк зазначив, що фактичне зростання цін було трохи нижчим, ніж очікувалося за попереднім прогнозом.

"Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів", – йдеться у поясненні НБУ.

Згідно з прогнозом, зовнішній ціновий тиск знизиться, а заходи монетарної політики допоможуть утримати інфляцію під контролем. Це включає стабілізацію валютного ринку та захист заощаджень населення від інфляційного знецінення.

Базова інфляція, на яку переважно впливає монетарна політика, у квітні зросла до 4,4% у річному обрахунку, що відповідає прогнозам.

Зазначимо, що, з одного боку, зниження цін на сирі продовольчі товари та поліпшення інфляційних очікувань допомогли стримувати фундаментальний інфляційний тиск. З іншого боку, зростання витрат бізнесу на зарплати та подорожчання імпорту через блокаду західних кордонів сприяли підвищенню споживчих цін.

Що здорожчає

На які споживчі товари можуть зрости ціни – розбирався ТСН.ua.

Електроенергія

В Міненерго спрогнозували, наскільки може зрости тариф на електроенергію. Якщо проводити аналогію з минулим роком, випливає, що тариф на електроенергію може збільшитися приблизно в 1,5-2 рази. зазначимо, що від 1 червня 2023 року тарифу на електроенергію становить до 2,64 грн/кВт-год для індивідуальних побутових споживачів.

Пальне

Цього року в Україні можуть зрости ціни на пальне. Згідно з інфляційним звітом Національного банку за січень 2024 року, вони мають збільшитися на 13,2%.



Проте, як зазначив економічний експерт Денис Безлюдько в телемарафоні "Єдині новини", протягом квітня і травня суттєвих змін очікувати не варто. "По газу, з урахуванням його цін, коливання будуть не дуже відчутними. По бензину і дизелю – якихось факторів, які вплинуть на зростання цін немає, світові ціни плюс-мінус стабільні, – розповідає Денис Безлюдько. – А Нафтогаз свою маржу, свої 3 гривні, вже досяг і далі рухатися йому немає сенсу".



Експерт підкреслив, що блокування кордонів, яке піднімає ціни на деякі групи товарів, на ринок пального не впливає. "Бензин та дизель везуть залізничними шляхами – їх не блокують, тож вони нормально проходять кордон. Цих факторів для подорожчання немає", – говорить експерт. І додає, що свою роль у підвищенні цін може зігратися хіба що посівна компанія, під час якої фермери використовують сільгосптехніку, яка в основному працює на дизельному пальному.

Ліки

Ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання почали зростати швидше.

Фрукти

В Україні нічні заморозки спричинили значні збитки садовим культурам на самому початку сезону. Через це очікується втрата врожаю яблук та кісточкових фруктів (черешень, абрикос, вишень). Тому прогнозується збільшення цін на яблука, банани та виноград.

Молоко

Ціни на молоко трохи зросли через збільшення експорту молочних продуктів.

Загалом у Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

Нагадаємо, українцям від 1 травня перерахували пенсії – хто отримав надбавку.

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