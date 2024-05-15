НБУ прогнозирует рост инфляции: что может подорожать

В Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо.

Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

Какими были показатели инфляции

По данным Госстата, в апреле 2024 года годовой показатель потребительской инфляции остался на уровне 3,2%, как и в прошлом месяце, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Нацбанк отметил, что фактический рост цен был несколько ниже, чем ожидалось по предварительному прогнозу.

"Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок через блокаду западных границ", — говорится в объяснении НБУ.

Согласно прогнозу, внешнее ценовое давление снизится, а меры монетарной политики помогут удержать инфляцию под контролем. Это включает в себя стабилизацию валютного рынка и защиту сбережений населения от инфляционного обесценения.

Базовая инфляция, на которую преимущественно влияет монетарная политика, в апреле выросла до 4,4% в годовом исчислении, что соответствует прогнозам.

С одной стороны, снижение цен на сырые продовольственные товары и улучшение инфляционных ожиданий помогли сдерживать фундаментальное инфляционное давление. С другой стороны, рост расходов бизнеса на зарплаты и удорожание импорта из-за блокады западных границ привели к повышению потребительских цен.

Что подорожает

На какие потребительские товары могут вырасти цены – разбирался ТСН.ua.

Электроэнергия

В Минэнерго спрогнозировали, насколько может вырасти тариф на электроэнергию. Если проводить аналогию с прошлым годом, следует, что тариф на электроэнергию может увеличиться примерно в 1,5-2 раза. отметим, что с 1 июня 2023 года тариф на электроэнергию составляет до 2,64 грн/кВт-ч для индивидуальных бытовых потребителей.

Горючее

В этом году в Украине могут вырасти цены на топливо. Согласно инфляционному отчету Национального банка за январь 2024 года, они должны увеличиться на 13,2%.



Однако, как отметил экономический эксперт Денис Безлюдько в телемарафоне "Единые новости", в течение апреля и мая существенных изменений ждать не стоит. "По газу, с учетом его цен, колебания будут не очень ощутимы. По бензину и дизелю – каких-то факторов, которые повлияют на рост цен нет, мировые цены плюс-минус стабильны, – рассказывает Денис Безлюдько. – А Нафтогаз свою маржу, свои 3 гривни, уже достиг и дальше двигаться ему нет смысла".



Эксперт подчеркнул, что блокировка границ, поднимающая цены на некоторые группы товаров, на рынок горючего не влияет. "Бензин и дизель везут по железнодорожным путям – их не блокируют, поэтому они нормально проходят границу. Этих факторов для подорожания нет", – говорит эксперт. И добавляет, что свою роль в повышении цен может сыграться разве что посевная компания, в ходе которой фермеры используют сельхозтехнику, которая в основном работает на дизельном топливе.

Лекарства

Цены на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование стали расти быстрее.

Фрукты

В Украине ночные заморозки нанесли значительный ущерб садовым культурам в самом начале сезона. Поэтому ожидается потеря урожая яблок и косточковых фруктов (черешен, абрикосов, вишен). Поэтому прогнозируется увеличение цен на яблоки, бананы и виноград.

Молоко

Цены на молоко несколько выросли из-за увеличения экспорта молочных продуктов.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

Напомним, украинцам с 1 мая перечислили пенсии – кто получил надбавку.

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