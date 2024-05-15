Путин объяснил, почему сменил министра обороны РФ

Глава Кремля указал, что Белоусов понимает, как экономику всего силового блока и Минобороны "вписать" в общую экономику России.

Президент России Владимир Путин представил командующим военными округами нового министра обороны страны Андрея Белоусова и объяснил причину его назначения на должность.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Комментируя отставку Шойгу, Путин указал, что для развития российской армии "многое еще предстоит сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил".

Глава Кремля напомнил, что Шойгу переходит на другую работу и будет секретарем Совета Безопасности. По словам Путина, "это конституционный орган, формируемый президентом. Его задачей является содействие главе государства в руководстве всей силовой составляющей государства".

"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — объяснил президент РФ.

"Он прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока "вписать" в общую экономику страны. Это очень важные вещи", — добавил диктатор.

Путин также сообщил, что по его поручению Белоусов в последнее время уделял внимание разработкам двойного назначения, в частности, развитию беспилотников.

Напомним, издание The Telegraph указало, что Путин избрал новым министром обороны Белоусова, которого называют наиболее одаренным экономистом Кремля. Президент определил для него четкую миссию – одержать победу в Украине и подготовить РФ к длительному конфликту против НАТО.

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