Зачем Путин уволил Шойгу: аналитики назвали причины

Замена российского министра обороны Сергея Шойгу на Андрея Белоусова связана с высоким уровнем коррупции в ведомстве. Это также свидетельствует о подготовке Кремлем к затяжной войне против Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что Белоусов состоял в должности министра экономики в федеральном правительстве около десяти лет. Тогда он участвовал в управлении разными отечественными инновационными проектами в области оборонного промышленного комплекса и беспилотников. Это подготовило его к руководству аппаратом Минобороны РФ, находящимся в затруднительном положении.

В ISW также обращают внимание, что оборонное ведомство под руководством Шойгу сражалось с обвинениями в коррупции на высоком уровне и бюрократической инертности, сталкиваясь с постоянной сокрушительной критикой со стороны российских военных обозревателей.

"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах", – говорится в сообщении.

"Путин рассчитывает, что Белоусов использует свой опыт работы на гражданском государственном посту для сочетания федеральной экономической политики с программой Минобороны России и, таким образом, более полно мобилизует российский ОПК в большем и долгосрочном масштабе и интегрирует его с внутренней экономической политикой. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, что свидетельствует о продолжении подготовки Кремлем к затяжной войне в Украине", — отмечают в ISW.

Напомним:

Президент России Владимир Путин назначил нового министра обороны, им стал бывший первый замглавы правительства Андрей Белоусов. Об этом стало известно из ряда указов президента РФ.

Шойгу не идет из высших органов власти, президентским указом он назначен главой Совета безопасности России. В этой должности он займет место уволенного с должности Николая Патрушева.

В должности секретаря Совбеза Шойгу будет одновременно заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии России.

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