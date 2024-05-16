"Только что снова разбомбили Белгород": ГУР перехватило разговор двух россиян

В разговоре россиянин рассказывает, что Белгород снова разбомбили.

Украинские разведчики обнародовали перехваченный разговор из российского населенного пункта Соломино Шебекинского района об обстреле Белгорода.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, в разговоре россиянин рассказывает, что Белгород снова разбомбили.

"Я понял, а у вас что там? Я не знаю, что делать, там что-то вообще, только вот опять разбомбили Белгород", — жалуется россиянин.

Также в ГУР МОУ подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, постпред Украины при ООН Сергей Кислица рассказал, что российские самолеты регулярно сбрасывают бомбы на свою территорию. Разрушение многоэтажного жилого дома в российском Белгороде явилось очередным примером пренебрежения Путина к согражданам.