Последствия удара по Харькову 18 мая: есть раненые

Во время воздушной тревоги в субботу, 18 мая, в Харькове прозвучала серия взрывов. В результате российских ударов по городу есть разрушения жилой инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram-канале.

"Пять человек получили осколочные ранения", – написал Терехов.

Мэр добавил, что среди пострадавших – двое детей, 13 в 16 лет, которые получили легкие ранения.

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Напомним, после российского удара по Харькову, в разных районах города видны клубы дыма.

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