Захватчики разрушили Волчанск, но не захватили – ЦПД

Российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск, что на Харьковщине, но так его и не захватили.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он заявил, что враг продолжает равнять развалины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.

"Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ISW проанализировали заявление Путина о наступлении РФ на Харьковщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили, что внимательно следят за наступлением россиян в Харьковской области.

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