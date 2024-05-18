Кто контролирует Роботино: в Силах обороны ответили

Информация о якобы захвате Роботиного армией РФ не соответствует действительности.
Село Роботино Запорожской области находится под контролем сил обороны Украины, несмотря на постоянные российские атаки.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".
По его словам, россияне осуществили "локальное ИПСО" – группа окупантов вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" россиянами села.
Плетенчук заверил, что почти все россияне из этой группы были ликвидированы. Выжил только один захватчик, взятый в плен.
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