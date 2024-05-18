Хто контролює Роботине: у Силах оборони дали відповідь

Інформація щодо нібито захоплення Роботиного армією РФ не відповідає дійсності.
Село Роботине Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри постійні російські атаки.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".
За його словами, росіяни здійснили "локальне ІПСО" – група окупантів вивісила триколор у цьому населеному пункті, а згодом з’явилася інформація про "захоплення" росіянами села.
Плетенчук запевнив, що майже всі росіяни з цієї групи були ліквідовані. Вижив лише один загарбник, якого взяли у полон.
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