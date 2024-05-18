Хто контролює Роботине: у Силах оборони дали відповідь

Село Роботине Запорізької області перебуває під контролем Сил оборони України, попри постійні російські атаки.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі "Еспресо".

За його словами, росіяни здійснили "локальне ІПСО" – група окупантів вивісила триколор у цьому населеному пункті, а згодом з’явилася інформація про "захоплення" росіянами села.

Плетенчук запевнив, що майже всі росіяни з цієї групи були ліквідовані. Вижив лише один загарбник, якого взяли у полон.