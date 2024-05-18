Загарбники зруйнували Вовчанськ, але не захопили - ЦПД

Російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили.

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він заявив, що ворог продовжує рівняти руїни міста із землею ударами керованих авіаційних бомб.

"Місто Вовчанськ, на жаль, практично зруйноване ворогом, який нещадно б‘є КАБами. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ISW проаналізували заяву Путіна щодо наступу РФ на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили, що уважно стежать за наступом росіян на Харківщині.

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