Наступ на Харківщину 2024: Зеленський зробив заяву

Росіяни хочуть захопити Харків, хоча розуміють, що це буде для них дуже важко.

Наступ Росії може складатися з кількох хвиль, перша хвиля була в Харківській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP.

Президент зазначив, що загалом ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, "контрольована, але не стабілізована".

За його даними, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські війська.

"Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше до нашої території. А не навпаки. І це все одно їхня перевага", - сказав він, додавши, що все ж не вважає це великим успіхом для РФ.

Що стосується Харкова, то Зеленський вважає, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко". Водночас, за його словами, "якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки".

Раніше аналітики повідомили, що російські наступальні операції вздовж Харківського міжнародного кордону, мають стратегічну мету залучити та закріпити українські сили на цій осі.

Російські наступальні операції на харківському напрямку покликані створити "буферну зону" для захисту російських прикордонних районів, включно з містом Бєлгород, від ударів з боку України.

14 травня військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський заявив, що РФ випробувала нову тактику ведення бою у Харківській області, яка схожа на тактику "Російського добровольчого корпусу".

Цього ж дня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські війська здійснили успішний маневр, внаслідок чого перемістились на більш вигідні позиції на Харківському напрямку.

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