Зеленський про ППО: "Потреби України закриті лише на чверть"

Президент Володимир Зеленський заявив, що потреби України у системах протиповітряної оборони закриті лише на чверть.

Про це він сказав в інтерв'ю агенції AFP.

Зеленський наголосив, що Росія може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120–130 сучасних літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16.

Нагадаємо, аналітики розповіли, як нестача ППО змінила ситуацію на фронті.

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