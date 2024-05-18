Удари дронами по НПЗ – у Пентагоні проаналізували наслідки для РФ

У розвідувальній службі Пентагону заявили, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку 2024 року призвели до виходу з ладу 14% нафтопереробних потужностей Росії та підвищили внутрішні ціни на паливо. Водночас вони мали мінімальний вплив на виробництво електроенергії.

Про це пише Bloomberg.

Втрата деяких нафтопереробних потужностей змусила внутрішні ціни в Росії зрости на 20 – 30% до середини березня та призвела до припинення експорту через необхідність зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

"Щоб пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи від березня, почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі, планувала імпорт з Казахстану, а також віддала пріоритет транспортуванню нафтопродуктів залізницею, а не іншими видами транспорту", - зазначає видання.

Україна, яка покладається на іноземну військову та економічну допомогу під керівництвом США для боротьби з Росією, нарощує все більш агресивні удари по цілях на території Росії. Хоча атаки на нафтопереробні заводи спрямовані на виснаження запасів палива та доходів від експорту Збройних сил РФ, США критикують удари як "створення ризику для світових цін на нафту".

Удари по енергетичних об’єктах "призвели до незначного збою в постачанні електроенергії російським військовим і цивільному населенню". Зазначають, що це через те, що "Росія має надійні генерувальні потужності – треті за величиною у світі – і високий ступінь резервування в її мережі".

Відповідно до галузевих даних і інформації Міжнародного енергетичного агентства, нафтопереробний завод у Туапсе, який атакували днями, був відключений протягом трьох місяців після нападу в кінці січня і відновив роботу лише нещодавно.

Українські удари по Чорноморському флоту Росії з використанням військово-морських дронів "змінили моделі операцій російського флоту". Зокрема, Чорноморський флот Росії тепер уникає українського узбережжя та відводить частину кораблів від основної бази в окупованому Севастополі в Криму.

Нагадаємо, у російському Туапсе місцевий НПЗ припинив роботу після ударів дронів.

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