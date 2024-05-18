Удары дронами по НПЗ – в Пентагоне проанализировали последствия для РФ

В разведывательной службе Пентагона заявили, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале 2024 года привели к выходу из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей России и повысили внутренние цены на топливо. В то же время они оказали минимальное влияние на производство электроэнергии.

Об этом пишет Bloomberg.

Утрата некоторых нефтеперерабатывающих мощностей вынудила внутренние цены в России вырасти на 20 – 30% к середине марта и привела к прекращению экспорта из-за необходимости сосредоточиться на удовлетворении внутреннего спроса.

"Чтобы смягчить последствия этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, планировала импорт из Казахстана, а также отдала приоритет транспортировке нефтепродуктов по железной дороге, а не другими видами транспорта", - отмечает издание.

Украина, возлагающаяся на иностранную военную и экономическую помощь под руководством США для борьбы с Россией, наращивает все более агрессивные удары по целям на территории России. Хотя атаки на нефтеперерабатывающие заводы направлены на истощение запасов топлива и доходов от экспорта Вооруженных сил РФ, США подвергают критике удары как "создание риска для мировых цен на нефть".

Удары по энергетическим объектам "привели к незначительному сбою в поставке электроэнергии российским военным и гражданскому населению". Отмечают, что это потому, что "Россия имеет надежные генерирующие мощности — третьи по величине в мире — и высокая степень резервирования в ее сети".

Согласно отраслевым данным и информации Международного энергетического агентства, нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, который днями также атаковали, был отключен в течение трех месяцев после нападения в конце января и возобновил работу лишь недавно.

Украинские удары по Черноморскому флоту России с использованием военно-морских дронов "изменили модели операций российского флота". В частности, Черноморский флот России теперь избегает украинского побережья и уводит часть кораблей от основной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.

Напомним, в российском Туапсе местный НПЗ прекратил работу после ударов дронов.

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