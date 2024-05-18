В ISW проаналізували заяву Путіна щодо наступу РФ на Харківщині

В ISW пояснили, що стоїть за операціями окупантів на Харківщині і новою заявою диктатора Путіна.

Президент Росії Володимир Путін назвав наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області частиною зусиль Росії створити "буферну зону для захисту російських прикордонних районів від українських ударів".

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Путін, на запитання журналіста про цілі російських військ на Харківському напрямку, заявив, що російські війська досягають успіху "за планом" і що у російських військ немає найближчих планів захоплення міста Харкова.

"Путін заявив, що російські наступальні дії на харківському напрямку спрямовані на створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів Росії, зокрема міста Бєлгород, від українських ударів", - зазначають аналітики.

Раніше ISW оцінювало, що російські сили, схоже, віддають перевагу створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

"ISW продовжує оцінювати, що російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону Харкова, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб забезпечити просування Росії в інших районах сходу України", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, Путін зробив заяву щодо наступу РФ на Харків.

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