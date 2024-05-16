Какие продукты в Украине подешевели за месяц: данные Госстата

В Украине дешевеют овощи прошлогоднего урожая. Снижаются цены также на гречневую крупу, а также на яйца.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, в апреле средние цены на яйца упали на 19,5% — до 33,5 гривен за десяток.

Крупы гречишные подешевели на 3,7% до 26,4 гривен за килограмм

Капуста подешевела на 5,6% до 13,2 гривен за килограмм, а морковь — на 5,6% до 12,1 гривен за килограмм

Лук подешевел на 4,3% до 16,0 гривен за килограмм.

Свекла в то же время подорожала на 5,2% до 17,8 грн за кг

Ранее стало известно, что в Украине резко подорожала клубника.

В Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо. Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

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