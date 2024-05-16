В Украине резко подорожала клубника: какая цена сейчас

На стоимость клубники влияет не только сезонный фактор.

В Украине клубника на этой неделе подорожала. Причиной стали нестабильные на малообъемные поставки.

Об этом пишет EastFruit.

В основных регионах выращивания клубники ухудшилась погода. 15 мая садоводы продавали клубнику по 50-80 грн/кг. Это в среднем на 37% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Участники рынка говорят, что ажиотаж вокруг ягоды связан с очень низким предложением на рынке. Хотя в южных и западных областях уже начался сезон клубники с открытого грунта.

Местную клубнику на украинском рынке предлагают в среднем на 48% дешевле, чем за аналогичный период 2023 года.

Ключевые игроки рынка предполагают, что вскоре цена на ягоды может снизиться. Это произойдет, если стабилизируются погодные условия.

Напомним, в Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо. Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

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