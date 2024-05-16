В Україні різко здорожчала полуниця: яка ціна наразі

На вартість полуниці впливає не тільки сезонний фактор.

В Україні полуниця цього тижня здорожчала. Причиною цього стали нестабільні на малооб'ємні постачання.

Про це пише EastFruit.

В основних регіонах вирощування полуниці погіршилась погода. 15 травня садівники продавали полуницю по 50-80 грн/кг. Це у середньому на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Учасники ринку кажуть, що ажіотаж навколо ягоди пов'язаний із дуже низькою пропозицією на ринку. Хоча у південних та західних областях уже розпочався сезон полуниці з відкритого ґрунту.

Місцеву полуницю на українському ринку наразі пропонують у середньому на 48% дешевше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Ключові гравців ринку припускають, що невдовзі ціна на ягоди може знизитися. Це станеться, якщо стабілізуються погодні умови.

Нагадаємо, в Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано. Національний банк прогнозує, що темпи зростання споживчих цін помірно збільшаться найближчими місяцями.

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