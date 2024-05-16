Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода – СМИ

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж, голливудский актер Бен Аффлек, оказались на грани развода.

По крайней мере, так рассказал инсайдер изданию In Touch. Супруги уже якобы живут отдельно. Утверждается, что Аффлек переехал в другой дом, а Лопес подыскивает новое жилье. Между тем, пара якобы планирует продать свой дом мечте, на поиски которого влюбленные потратили два года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Инсайдер добавил, что причиной неурядиц в отношениях якобы стала Лопес. Артистка постоянно пытается контролировать мужа, а он не может на это повлиять. Так что хоть пара и любит друг друга, но вместе быть не может.

"Бен уже уехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться постоянно", – рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Кстати, фанаты также обеспокоены тем, что супруги уже долго не появляются вместе на публике. Более того, в этом году Лопес посетила Met Gala без Аффлека, хотя раньше влюбленные поддерживали друг друга на светских мероприятиях и ходили на них вместе.

Напомним, ранее в СМИ уже были слухи, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают серьезный кризис в отношениях. Влюбленные якобы разделились и перестали понимать друг друга. Певица сейчас нуждается в поддержке мужа, а он тем временем отстранился от нее.

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