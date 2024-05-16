Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на межі розлучення – ЗМІ

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, голлівудський актор Бен Аффлек, опинилися на межі розлучення.

Принаймні так розповів інсайдер виданню In Touch. Подружжя вже нібито живе окремо. Стверджується, що Аффлек переїхав до іншого будинку, а Лопес підшукує нове житло. Тим часом пара нібито планує продати свій будинок мрії, на пошуки якого закохані витратили два роки.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Інсайдер додав, що причиною негараздів у стосунках нібито стала Лопес. Артистка постійно намагається контролювати чоловіка, а він не може на це вплинути. Тож, хоч пара і кохає одне одного, але разом бути не може.

"Бен уже виїхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не припинять кохати одне одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати постійно", - розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Associated Press

До речі, фани також занепокоєні тим, що подружжя вже тривалий час не з'являється разом на публіці. Ба більше, цьогоріч Лопес відвідала Met Gala без Аффлека, хоча раніше закохані підтримували одне одного на світських заходах та ходили на них разом.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ вже були чутки, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек переживають серйозну кризу в стосунках. Закохані нібито розділилися та припинили розуміти одне одного. Співачка нині потребує підтримки чоловіка, а він тим часом відсторонився від неї.

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