Дженніфер Лопес і Бен Аффлек переживають серйозну кризу в стосунках – ЗМІ

Зірки вже роз'їхалися по різним містам.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек проживають непрості часи у стосунках.
Про це повідомляє іноземне видання "Life & Style". За даними інсайдера, пара вже не проживає разом. Зокрема, 51-річний Бен перебуває на зніманнях у Лос-Анджелесі, а його обраниця будує кар'єру в Нью-Йорку. Джерело також повідомляє, що у цей кризовий період Джей Ло постійно потребує уваги коханого. Втім, він навпаки стає більш закритим до цього.
"Це вперше за тривалий період часу, коли вони провели окремо один від одного за останній час. І вони обоє справляються з цим по-різному. Вона хоче від нього постійного підтвердження того, що її люблять і обожнюють. Але зараз вона не отримує бажаного, і Бен починає "захищатися" і стає примхливим. Медовий місяць точно закінчився", - каже інсайдер.
Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вже були розлученими після шлюбу з 2002 року до 2004. Однак пара вирішила дати коханню другий шанс і у липні 2022 року знову одружилася.
Нагадаємо, раніше пара скаржилася на посттравматичний стресовий розлад.
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