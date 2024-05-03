Дженніфер Лопес і Бен Аффлек переживають серйозну кризу в стосунках – ЗМІ

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек проживають непрості часи у стосунках.

Про це повідомляє іноземне видання "Life & Style". За даними інсайдера, пара вже не проживає разом. Зокрема, 51-річний Бен перебуває на зніманнях у Лос-Анджелесі, а його обраниця будує кар'єру в Нью-Йорку. Джерело також повідомляє, що у цей кризовий період Джей Ло постійно потребує уваги коханого. Втім, він навпаки стає більш закритим до цього.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

"Це вперше за тривалий період часу, коли вони провели окремо один від одного за останній час. І вони обоє справляються з цим по-різному. Вона хоче від нього постійного підтвердження того, що її люблять і обожнюють. Але зараз вона не отримує бажаного, і Бен починає "захищатися" і стає примхливим. Медовий місяць точно закінчився", - каже інсайдер.

Зазначимо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вже були розлученими після шлюбу з 2002 року до 2004. Однак пара вирішила дати коханню другий шанс і у липні 2022 року знову одружилася.

Нагадаємо, раніше пара скаржилася на посттравматичний стресовий розлад.

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