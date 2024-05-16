Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" виходить заміж: "Вже призначена дата весілля"

Українська акторка Христина Федорак, яка в серіалі "Спіймати Кайдаша" зіграла роль бухгалтерки, виходить заміж.

Радісною новиною артистка поділилася в інтерв'ю для Oboz.ua. За словами знаменитості, яка нині грає головну роль у виставі "Конотопська відьма" в київському театрі Франка, вона вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя. Однак, її серце зайняте, вона перебуває у щасливих стосунках.

Христина Федорак / Фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

Ба більше, вже незабаром Христина змінить сімейний статус. Акторка розповіла, що коханий освідчився їй, а вона відповіла згодою. Пара вже визначилася з датою весілля. Щоправда, гучних святкувань вони влаштовувати не будуть, а розділять цей день із найближчими рідними та друзями.

"Моє серце зайняте, я щаслива. Я майже заміжня, скажу так. У нас з моїм хлопцем вже призначена дата весілля. Це буде камерна історія. Церемонія відбудеться в колі найближчих друзів та сім'ї", - зізналась артистка.

Христина Федорак / Фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

А от свого обранця Федорак не квапиться розсекречувати. Акторка не показує коханого у своєму фотоблогу та навіть не розкриває його імені.

Нагадаємо, нещодавно учасники гурту Tember Blanche - Олександра Ганапольска та Владислав Лагода – одружилися. Пара вже показала фото зі свого весілля.

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