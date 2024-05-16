Звезда сериала "Поймать Кайдаша" выходит замуж: "Уже назначена дата свадьбы"

Украинская актриса Кристина Федорак, которая в сериале "Поймать Кайдаша" сыграла роль бухгалтера, выходит замуж.

Радостной новостью артистка поделилась в интервью Oboz.ua. По словам знаменитости, которая сейчас играет главную роль в спектакле "Конотопская ведьма" в киевском театре Франко, она крайне редко делится подробностями личной жизни. Однако ее сердце занято, она находится в счастливых отношениях.

Кристина Федорак / Фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

Более того, уже скоро Кристина изменит семейный статус. Актриса рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение, а она ответила согласием. Пара уже определилась с датой свадьбы. Правда, громких празднований они устраивать не будут, а разделят этот день с самыми близкими родными и друзьями.

"Мое сердце занято, я счастлива. Я почти замужем, скажу так. У нас с моим парнем уже назначена дата свадьбы. Это будет камерная история. Церемония состоится в кругу ближайших друзей и семьи", — призналась артистка.

Кристина Федорак / Фото: instagram.com/chrystyna_fedorak

А вот своего избранника Федорак не спешит рассекречивать. Актриса не показывает возлюбленного в своем фотоблоге и даже не раскрывает его имени.

Напомним, недавно участники группы Tember Blanche – Александра Ганапольская и Владислав Лагода – поженились. Пара уже показала фото со своей свадьбы.

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