Влад Яма озадачил неожиданным постом в Сети: "Я вернулся"

Танцор заговорил о возвращении, правда, не стал уточнять, каком именно.

Хореограф Влад Яма, который в начале полномасштабной войны с семьей уехал в США, озадачил украинцев новым постом в фотоблоге.

В своем Instagram танцор опубликовал фото, на котором он запечатлен на фоне полицейского автомобиля. Правда, кадр архивный. Он был сделан задолго до начала полномасштабной войны, во время съемок фильма "Нереальный КОПец", где Яма сыграл одну из ролей.

Особенно пользователи обратили внимание на подпись. В посте хореограф на английском языке написал "i`m back", что в переводе означает "я вернулся". Особенно озадачивает то, что сюжет фильма "Нереальный КОПец" разворачивается вокруг главного героя, который возвращается в Украину из США и устраивается на работу в полицию.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Как известно, с начала полномасштабной войны Влад Яма поселился в США. Некоторые пользователи предположили, что скандальный хореограф уже начал намекать на возвращение. Впрочем, утверждать это не стоит. Танцор неоднократно публиковал архивные кадры. В частности, недавно он вспомнил, как отдыхал в Крыму, но тогда Яма изрядно разозлил украинцев.

Напомним, уже во время полномасштабной войны Влад Яма уехал в США. Такой поступок очень возмутил украинцев, поэтому танцор в Сети постоянно сталкивается с хейтом.

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