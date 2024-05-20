Чого очікувати від курсу долара: продавати чи купувати валюту – думка експертів

В Україні станом на понеділок, 20 травня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 39,42 грн/долар. За минулий тиждень гривня зміцніла щодо долара на 30 копійок.

Експерти продовжують наголошувати – гривня нині вигідніша за долар для отримання прибутку. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив – українці почали більше довіряти гривневим депозитам, але ще значнішу популярність має валюта.

Про це йдеться у щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

"За інформацією Нацбанку, у квітні депозити населення у гривні досягли історичного максимуму – 723,16 млрд грн, це плюс 2% або 14,5 млрд грн. Однак співгромадяни купують і долари, у квітні ними було придбано валюти на суму 1,94 млрд доларів в еквіваленті. Продали фізособи валюти на 1,28 млрд доларів, тобто чиста купівля склала 660 млн доларів або 26,4 млрд грн. Як видно, валюти придбано майже вдвічі більше, ніж поповнено гривневих депозитів. Та обсяги її купівлі постійно знижуються: якщо порівняти з січнем поточного року та груднем 2023 року, то на той час українці купували щомісячно на 1 млрд доларів більше, ніж продавали", - розповів Шевчишин.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зробив із статистичних даних такий висновок: все значніша частина населення поступово розуміє, що за 3-4 найближчих місяці реально заробити на короткострокових гривневих депозитах і використовує таку можливість. Але інші ігнорують економічні розрахунки і з певних міркувань купують валюту, яка поки мало дорожчає, а значить не приносить доходу.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також згоден, що гривневі депозити зараз дають дохід, на відміну від доларів чи євро, курс яких хоча й зростає в останні два місяці, але цього недостатньо для отримання прибутку. Експерт пояснив, що курс купівлі валюти банками у травні нижчий за курс її продажу у березні-квітні.

Однак він підтримує і тих, хто віддає перевагу долару чи євро.

"Якщо вас цікавить не заробіток на заощадженнях, а бажання гарантовано не втратити їх протягом тривалого періоду, це рік-два і більше, то купуйте долари або євро. Все одно через пару років курс буде вищим, ніж тепер", – впевнений Охріменко.

Продавати вже куплену готівкову валюту без крайньої необхідності наразі, на думку експертів, немає сенсу.

Нагадаємо, банкір дав прогноз щодо курсу валют на тиждень, 20-26 травня.

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