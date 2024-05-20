"Можливо, була ще більша "риба": експерт про знищення російського корабля у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі під час ракетного удару ЗСУ, ймовірно, був уражений корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм ракет "Калібр". Як зазначив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, це міг бути корабель "Циклон" класу "Каракурт".

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"З'являються нові подробиці, що, можливо, була ще більша "риба", і там взагалі платформа для запуску "Калібрів". Будемо дивитися на уточнену інформацію. Але загалом ми розуміємо, що Чорноморський флот РФ поступово зменшується. Кажуть, що це вже не флот, а флотилія, понад 25% кораблів вже знищені і виведені з ладу. Навіть ті, які відправлялися в сухі доки – була низка успішних "прильотів" українських Збройних сил", - розповів він.

За його словами, ситуація із Чорноморським флотом – це катастрофа для диктатора Володимира Путіна.

"І те, що він призначив таку наближену особу як Патрушева відповідати за кораблебудування, щоб відновлювати флот, на сьогодні є розуміння у очільника Кремля, що і далі буде зменшуватись в арифметичній прогресії та кількість кораблів, що є в наявності. Очевидно, що Чорноморський флот взагалі не може виконувати спектр поставлених завдань агресора", - резюмував Ігор Чаленко.

Нагадаємо, ВМС України знищили російський корабель "Ковровець".

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