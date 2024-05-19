Якому знаку зодіаку пощастить 20 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 травня?

День, коли в життя кожного з нас незалежно від того, хочемо ми цього чи ні, вдирається минуле. Воно може набути будь-якої подоби: від несподіваних спогадів до появи на порозі старого знайомого, якого ми не бачили вже багато років. У будь-якому разі така зустріч дається нам для того, щоб вирішити проблему, яка виникла не сьогодні і навіть не вчора, а набагато раніше, але потім з якоїсь причини "зависла". Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб завершити нарешті цей цикл і розпочати новий.

Козоріг

Козороги, для яких головне – успішна професійна діяльність, відчують неймовірний приплив енергії, яка дозволить їм не лише виконати, а й перевиконати все, що заплановано на сьогодні. Особливо результативною стане друга половина дня, на яку й потрібно запланувати особливо важливі справи. Зранку ж можна – і треба – підготуватися до роботи та налаштуватися на неї.

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