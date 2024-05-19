Какому знаку Зодиака повезет 20 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 мая?

День, когда в жизнь каждого из нас независимо от того, хотим мы того или нет, вторгается прошлое. Оно может принять любое обличье, от неожиданных воспоминаний до появления на пороге старого знакомого, которого мы не видели уже много лет. В любом случае такая встреча дана нам для того, чтобы решить проблему, которая возникла не сегодня и даже не вчера, а гораздо раньше, но потом по какой-то причине "зависла". Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы завершить наконец-то этот цикл и приступить к новому.

Козерог

Козероги, для которых главное – успешная профессиональная деятельность, почувствуют невероятный прилив энергии, она позволит им не только выполнить, но и перевыполнить все, что запланировано на сегодня. Особенно результативной станет вторая половина дня, к которой и нужно приурочить особенно важные дела. С утра же можно – и нужно – подготовиться к работе и настроиться на нее.

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