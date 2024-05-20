Не вижив ніхто: що відомо про авіакатастрофу за участі президента Ірану

Іран офіційно підтвердив загибель президента країни Ібрагіма Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті авіакатастрофи в провінції Східний Азербайджан. Що могло статися з гелікоптером, на якому був президент Ірану, залишається незрозумілим.

Про це повідомляють АР і Товариство Червоного Півмісяця.

В ніч проти понеділка, 20 травня, у північно-західному регіоні Ірану рятувальники виявили рештки гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан.

Іранське відділення гуманітарної мережі повідомило, що на місці аварії не виявили жодних ознак того, що пасажири гелікоптера були живі.

Місце аварії вертольота на карті

АР уточнило, що, за словами очільника Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько двох кілометрів. На той час від моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

Іранське державне агентство Mehr пише, що всі пасажири та члени екіпажу загинули.

Нагадаємо, гелікоптер із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив "жорстку посадку" і зазнав аварії неподалік від іранського міста Джульфа, яким проходить кордон з Азербайджаном.

Іранські ЗМІ назвали загибель президента "мученицькою". Агентство IRNA уточнює, що о 9:00 за київським часом Тегеран виступить з офіційною заявою щодо загибелі президента і чиновників.

Аварія президентського гелікоптера сталася на тлі напруженості на Близькому Сході, пов'язаної з війною Ізраїлю та ХАМАС, під час якої Раїсі минулого місяця під керівництвом Верховного лідера Аятоли Алі Хаменеї здійснив безпрецедентну атаку на Ізраїль із використанням дронів і ракет.

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