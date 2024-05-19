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ВМС України знищили російський корабель "Ковровець": що відомо

ВМС України знищили російський корабель "Ковровець": що відомо

Морський тральщик ЧФ РФ "Ковровець" / Фото: соцмережі

Масована атака дронів на Крим принесла результат.

У ніч проти 19 травня Сили оборони України знищили морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М "Ковровець". 

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

"Військово-морські сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше тг-канал "Крымский ветер" повідомив про три "прильоти" в якийсь корабель у районі Інженерної бухти Севастополя. Також повідомлялося, що уражений корабель ЧФ росіяни прибрали із бухти, ймовірно, на судноремонтний завод.

Своєю чергою, російська влада повідомляла про знищення засобами ППО дев'яти оперативно-тактичних ракет ATACMS та одного БПЛА над територією окупованого Криму у ніч проти 19 травня.

Нагадаємо, 6 травня підрозділ ГУР “Group 13” за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив  російський швидкісний патрульний катер "Манґуст".

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