Курс валют 20-26 травня – прогноз банкіра

В Україні наступного тижня, 20-26 травня, ситуація на валютному ринку буде чи найспокійнішою за останні кілька місяців. Так, нові послаблення на валютному ринку для бізнесу, що діють від 4 травня, суттєво не позначаться на балансі попиту та пропозиції.

Про це "РБК-Україна" розповів банкір Тарас Лєсовий.

За його словами, Нацбанк обрав на травень тактику регульованої девальвації, а відтак можна розраховувати, що за підсумками місяця курс долара перебуватиме в діапазоні 39,7-40 грн, тобто потенційно курс гривні до долара може втратити максимально від 0,2 грн до 0,5 грн.

Прогноз курсу:

39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро;

39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.

Лєсовий каже, що ритмічність та обсяг макрофіну, обсяги міжнародних валютних резервів (понад 43 млрд доларів) створюють міцне підґрунтя для подальших кроків регулятора з лібералізації валютного ринку.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступний тиждень не внесе на ринок глобальних змін: натомість можна розраховувати, що курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів. Ринок перебуватиме в стані легких і малопомітних курсових коливань, що будуть цілком задовільними і незагрозливими для загальної архітектури ринку", - резюмував фінансист.

Нагадаємо, в НБУ розповіли про курс валют на 18-19 травня – скільки коштують долар, євро і злотий.

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