Які наслідки для Ірану матиме загибель президента Раїсі: прогноз аналітиків

Загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі матиме серйозні наслідки для спадкоємності верховного лідера.

Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

Раїсі називали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Алі Хаменеї на посаді верховного лідера. Хаменеї призначив Раїсі на посаду очільника судової системи 2019 року і підтримав його на президентських виборах у серпні 2021.

За даними аналітиків, наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму. Однак смерть Раїсі зрештою не змінить нинішньої траєкторії режиму, спрямованої на більш жорстку і консервативну внутрішню політику та більш агресивну регіональну політику.

У звіті сказано, що після смерті Раїсі перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово має виконувати обов’язки президента. У спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа і очільника судової влади Голама Хоссейна Мохсені Еджеї буде 50 днів, щоб організувати президентські вибори.

Нагадаємо, 63-річний іранський президент Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші чиновники загинули під час аварії вертольота в понеділок, 20 травня. Їхні тіла виявили після кількох годин пошуків у тумані в гірському регіоні на північному сході країни.

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