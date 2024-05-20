У родині Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц сталося горе

У родині старшого сина зіркового сімейства Бекхемів – Брукліна – сталося горе.

Померла бабуся його дружини – американської акторки Ніколи Пельтц. Про це подружжя повідомило у своїх фотоблогах. Вони опублікували фото з бабусею Банні та присвятили їй зворушливі дописи, де вшановували її пам'ять.

Нікола Пельтц із бабусею / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Мені здається, що у мене ніколи не буде правильних слів, тому що я просто не вірю, що тебе немає. Я молюся, щоб ти зараз була у спокої. Я досі не розумію, куди ти пішла. Я просто хочу, щоб ти залишалася зі мною довше, я так багато хотіла зробити з тобою. Я хотіла провести з тобою все літо. Мені сумно, що ти ніколи не зустрінеш моїх дітей, не обіймеш мене, не поговориш зі мною та не подивишся інші мої фільми. У мене розбите серце і я сумую за тобою", - написала Нікола.

Нікола Пельтц із бабусею / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Бабусі акторки не стало у віці 95 років. Бруклін у фотоблогу теж вшанував пам'ять рідної людини своєї дружини. Він зазначив, що йому пощастило познайомитися з бабусею Ніколи і протягом чотирьох років називатися її онуком. Бруклін зазначив, що сумуватиме за нею.

Бруклін Бекхем із бабусею Ніколи Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Ти була наймилішою і найщасливішою людиною у світі, і ти навчила мене знаходити радість у всьому. Дякую за те, що завжди змушувала всіх усміхатися. Мені так пощастило, що я мав честь бути твоїм онуком протягом останніх чотирьох років. Я обіцяю піклуватися про Ніколу та твою сім'ю. Я буду дуже сумувати за тобою", - написав Бруклін.

Бруклін Бекхем із бабусею Ніколи Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, нещодавно український актор В'ячеслав Довженко розповідав про горе в його родині. Артист поділився, як померла його мама і він у півтора року став напівсиротою.

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