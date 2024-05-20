Перебої у "Резерві+": у Міноборони пояснили причину та розповіли, чи вдалося все налагодити

Проблеми з авторизацією у застосунку "Резерв+" були у перші півтори доби. Система отримала дуже високе навантаження.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, коментуючи скарги на застосунок "Резерв+".

"Проблеми з авторизацією, дійсно, були у перші півтори доби. Ми отримали дуже високе навантаження на застосунок. Це було і приємно. З одної сторони, це було несподіванкою, що так багато українців хотіли випробувати застосунок. По факту, ми вийшли в такий загальнонаціональний мета-тест. Зараз жодних проблем з авторизацією немає, система швидко, практично за секунди повертає дані з "Оберегу", – зазначила вона.

Катерина Черногоренко додала, що система вже працює штатно, без навантажень.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Після оновлення даних через застосунок "Резерв+" у деяких українців безпідставно висвітився статус "у розшуку". Поки що виправити помилкові облікові дані військовозобов'язаного можна лише офлайн через візит до ТЦК і СП. Але трохи пізніше обіцяють зробити це в автоматичному режимі.

За словами Черногоренко, наразі триває розроблення додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не йдучи до ТЦК. Зокрема, можна буде онлайн знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково, а не йти до військкомату.

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