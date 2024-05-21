Британець 8 днів йшов пішки з Будапешта до Ужгорода, аби приєднатися до ЗСУ

Маркус певен, що Путін не хоче миру і не зупиниться в Україні.

Британець Маркус Сміт пішки здолав шлях від Будапешта до Ужгорода, аби стати до лав Збройних сил на захист України. На такий шлях йому знадобилося 8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд.

Історію британського добровольця розповідає Закарпатський ОТЦК та СП.

Маркус розповів, що родом з Манчестера.

"Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні", – каже доброволець.

Маркус певен, що Путін не хоче миру і не зупиниться в Україні.

"Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер. Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: "Я хочу це і це! І це мої правила!" Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні", – розмірковує британець.

Маркус нагадав, що під час Другої світової війни Велика Британія змогла вистояти і зберегти свободу завдяки підтримці інших країн. Він сподівається, що українські чоловіки, які ще не взяли зброю до рук, "переосмислять свою позицію".

"Якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми б програли ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії і сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів в майбутньому", – підсумував він.

Раніше у NYT повідомляли, що за Україну воюють сотні добровольців з Колумбії.

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