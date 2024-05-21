Мудрик остался без тренера: "Челси" неожиданно распрощался с Почеттино

Маурисио Почеттино перестал быть главным тренером лондонского "Челси", за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Решение о досрочном расторжении контракта было принято по взаимному согласию, сообщает официальный сайт "пенсионеров".

Вместе с 52-летним аргентинским специалистом клуб также покинули его помощники – Хесус Перес, Мигель д'Агостино, Тони Хименес и Себастьяно Почеттино (сын Маурисио).

Почеттино проработал в лондонском клубе всего один сезон. Он возглавил "синих" в конце мая прошлого года, подписав контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Под руководством Почеттино лондонцы провели 51 матч: одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

"Челси" завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка за 38 матчей. Примечательно, что "пенсионеры" выиграли все пять последних поединков чемпионата Англии.

Финиш на шестой позиции позволил Мудрику и Ко пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Если "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 25 мая одолеет "Манчестер Юнайтед", то "Челси" сыграет в Лиге Европы. Если же трофей достанется "красным дьяволам", то лондонский клуб примет участие в Лиге конференций.

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