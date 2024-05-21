Пропагандист Соловьев сообщил россиянам имя убийцы президента Ирана (видео)

На самом деле Соловьев намеренно вводит в заблуждение, рассказывая чушь с серьезным лицом.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире сообщил об "убийстве" президента Ирана Эбрагима Раисе, который совершил агент Мосада Эли Коптер. На самом деле — это просто разбитое на две части слово "вертолет" на английском языке.

Об этом сообщает российский оппозиционный Telegram-канал "Сирена".

Соловьев показал в своей программе репортаж израильского телеканала, во время которого обсуждают гибель Раиси и говорят, что к этому может быть причастен так называемый агент Моссада Эли Коптер.

На самом деле израильские журналисты в своей программе пересказали шутку, ширившуюся по Сети, об "агенте Эли Коптера". Его придумали пользователи соцсети Х, просто разделив на две части английское слово "вертолет", то есть вертолет — Heli Copter.

Несмотря на то, что шутка легко читается, Соловьев вполне серьезно показал своим зрителям фрагмент чужой программы на иностранном языке, заявив, что это часть репортажа французского телеканала.

Более того, для россиян даже перевели комментарии журналистов во фрагменте.

"Группа ХАМАС сообщает, что пилот вертолета был агентом "Моссада" и даже называет имя – Эли Копта", – перевели россияне.

После этого Соловьев с серьезным лицом рассказал зрителям, что исторически для Израиля "политическое убийство — абсолютно приемлемая форма борьбы за выживание своей страны".

Известно, что канал "Голос Израиля" публиковал эту шутку, которую тиражировали многие пользователи соцсетей.

"Бригады "Из ад-Дин аль-Кассам" (ХАМАС) со ссылкой на какие-то источники: "За падением вертолета Раисе стоит агент МОССАДА по имени Эли Коптер (Heli Copter)", — писали журналисты "Голоса Израиля".

Сегодня ресурс констатировал, что шутка в РФ не поняли: "Соловьев "раскрыл" убийцу иранского президента Раисе. Им оказался агент Моссада Эли Коптер. Кто-нибудь ему скажет?"

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, стоит ли ожидать изменения политики Ирана в результате смерти Раиси в авиакатастрофе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Громкая авиатрость! Вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раисе разбился в горах!

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