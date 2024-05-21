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Пропагандист Соловйов повідомив росіянам ім'я вбивці президента Ірану (відео)

Пропагандист Соловйов повідомив росіянам ім'я вбивці президента Ірану (відео)

Російський пропагандист Володимир Соловйов / Фото: скриншот з відео

Насправді Соловйов навмисно вводить в оману, розповідаючи нісенітницю із серйозним обличчям.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі повідомив про "вбивство" президента Ірану Ебрагіма Раїсі, що скоїв агент Мосада Елі Коптер. Насправді - це просто розбите на дві частини слово "гелікоптер" англійською мовою.

Про це повідомляє російський опозиційний Telegram-канал "Сирена".

Соловйов показав у своїй програмі репортаж ізраїльського телеканала, під час якого обговорюють загибель Раїсі й кажуть, що до цього може бути причетний так званий "агент Моссада" Елі Коптер.

Насправді ізраїльські журналісти у своїй програмі переказали жарт, що ширився Мережею, про "агента Елі Коптера". Його вигадали користувачі соцмережі Х, просто розділивши на дві частини англійське слово "гелікоптер", тобто вертоліт - Heli Copter.

Попри те, що жарт легко читається, Соловйов цілком серйозно показав своїм глядачам фрагмент чужої програми іноземною мовою, заявивши, що це - частина репортажу французького телеканалу.

Ба більше, для росіян навіть переклали коментарі журналістів у фрагменті.

"Група ХАМАС повідомляє, що пілот вертольота був агентом "Моссада" і навіть називає ім'я - Елі Копта", - переклали росіяни.

Після цього Соловйов із серйозним обличчям розповів глядачам, що історично для Ізраїлю "політичне вбивство є абсолютно прийнятною формою боротьби за виживання своєї країни".

Відомо, що канал "Голос Ізраїлю" публікував цей жарт, який тиражували багато користувачів соцмереж.

"Бригади "Ізз ад-Дін аль-Кассам" (ХАМАС) із посиланням на якісь джерела: "За падінням вертольота Раїсі стоїть агент МОССАДА на ім'я Елі Коптер (Heli Copter)", - писали журналісти "Голосу Ізраїлю".

Сьогодні ресурс констатував, що жарт у РФ не зрозуміли: "Соловйов "розкрив" убивцю іранського президента Раїсі. Ним виявився агент Моссада Елі Коптер. Хто-небудь йому скаже?"

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, чи варто очікувати зміни політики Ірану внаслідок смерті Раїсі в авіакатастрофі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучна авіатроща! Гвинтокрил з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі розбився у горах!

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