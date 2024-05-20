Путіну час хвилюватися: три версії загибелі президента Ірану

Чи дійсно Раїсі могли вбити свої ж, а також до чого тут іноземні спецслужби?

Хто може замінити Раїсі? Як загибель президента Ірану вплине на війну в Україні? Чи варто очікувати на зміну політики Ірану і чому смерть Раїсі в авіакатастрофі може бути посланням Путіну?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів експерт-міжнародник, головний редактор видання “Україна по-арабськи” Мохаммад Фараджалла.

19 травня сталося непередбачуване: на півночі Ірану розбився гвинтокрил з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Вже офіційно відомо, що президент загинув разом із головою МЗС Ірану та низкою регіональних лідерів країни. Всі бачили ці кадри: нельотна погода, щільний туман, гірська місцевість. Ідеальні умови для авіатрощі. Видання Time з посиланням на одного з експертів фонду Карнегі, написало, що не можна виключати і умисного вбивства Раїсі.

Як працює внутрішня політика в Ірані, який там править режим і чи є там якісь важливі підводні камені

"Іран — це диктатура, але якщо точніше, то це ще й релігійна монархія. Навіть помилково її називати республікою, бо республіка вона лише формально. Аятули, або ж Верховний-духовний лідер насправді в своїх руках тримає всі гілки влади. Також його виконавча влада — Корпус вартових революції. Цей корпус — це держава в державі. У Вартових революції є свої армії, свої міністерства оборони, внутрішніх справ. Справжні рішення приймаються в Корпусі вартових революції", — зазначив експерт.

За його словами, президент Ірану та його кабінет міністрів — це формальність.

"Це була задумка режиму, коли, після перемоги Ісламської революції, щоб режим жив максимально довго, було вирішено, що треба залишити людям ілюзію вибору — ілюзію президента і, звісно, вбачати вимоги часу.

Зараз у будь-якій державі має бути президент, прем’єр-міністр і так далі. Але навіть згідно з Конституцією Ірану, повноваження президента суто церемоніальні: підписання протоколів, міжнародних угод, візитів, приймати гостей, вручати вірчі грамоти і поволати на мітингах: “Смерть Ізраїлю!”, “Смерть Америці!” Але все, гілки влади залишаються повністю в руках, як я вже казав, Аятули. Відповідно тому її називаємо колективна диктатура. Це не диктура, як у Росії, як піраміда. Ось бачите, як Бог не захотів забрати Путіна. Якщо Бог вирішить забрати Путіна, справді в Росії можна буде очікувати серйозних змін", — пояснив Мохаммад Фараджалла.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі під час польоту в гелікоптері / Фото: скриншот з відео

В Тегерані немає серйозних змін і це не вплине зараз. Згідно з конституцією, після смерті президента Ірану дається 50 днів на дострокові президентські вибори. Уже названий до цього часу виконуючий обов'язки, ним став перший заступник Раїсі, також уже призначений відразу міністр закордонних справ, тому вона (диктатура — ред.) працює так що президент — він є вибори, але це все формальність. Реальна вага залишається в руках іншого, і ось чому всі мітинги, всі мирні демонстрації, попри їхню чисельність, не могли б змінювати режим, тому що режим добре охороняється, і він має реальну владу.

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Раїсі вбили чи це нещасний випадок?

"Я б запропонував бути обережнішим поки з версіями. Я розглядаю три версії того, що трапилося. Вчора, коли вже з'явилася інформація (про зникнення гелікоптера — ред.), я почекав одну годину. Годину. Коли за годину не було інформації, що Раїсі знайдений чи ні, стало зрозуміло, що офіційні повідомлення про смерть президента — лише питання часу, тому що колективна диктатура повинна між собою спочатку домовитися про все, а тільки після цього повинна це повідомити народу Ірану і, звісно, усьому світу", — зазначив експерт.

Він розповів про три версії розгортання подій і всі ці три версії мають право на життя.

Фото: Associated Press

Погодні умови

"З ними потрібно бути дуже обережними і не поспішати. Перше — погодні умови. Дійсно погодні умови. Ми дивилися відеокадри, ми дивилися, як там улаштовано в горах. Ми подивилися дійсно, що був сильний туман. То це справді цілком ідеальна погода для аварії вертольотів. Плюс, була зустріч на кордоні між Азербайджаном та Іраном, де в церемонії запуску двох дамб і взяв участь (Раїсі — ред.) і де сів цей вертоліт. Але там була ще група гелікоптерів, і цей гелікоптер зазнав катастрофи. Рятувальники змогли дістатися до місця трагедії надто пізно. І тут, до речі, у цій версії є важливий момент. Це важливий момент для тих, хто вважає, що санкції нікого не чіпають. Ось справжній приклад. Держава, яка у санкціях 30 років, через її диктатуру, через її виклик міжнародній системі. Здавалося, типу нічого не впливає, на жаль, не впливає, ось 30 років, і весь плід для Ірану — вони не змогли дістатися точного місця, де була аварія, а зробили це лише завдяки західній та прозахідній державі, саме турецькі безпілотники змогли точно встановити місце падіння.

Тобто вони змогли створити собі серйозний “залізний кулак” в країні, для якого потрібно було влаштувати пекло для свого народу, але не змогли забезпечити справді повні технічні можливості, щоби себе врятувати, якщо буде потрібно. Тому (не можна виключати — ред.) погодні умови, до того ж такі старі вертольоти, які вже багато разів ремонтували. Справді, це реальна версія", — розповів Мохаммад Фараджалла.

Вбивство та ліквідація

Версія номер два, за словами експерта, — це вбивство та ліквідація.

"Теж це сильна версія. І тут дві версії можуть бути під цією версією. Версія друга в тому, що це могла бути внутрішня боротьба за місце наступника Аятули, як я казав, це справжня влада, реальна влада, і це вже розпочалося. Всі розуміють, що Аятули — він не “черепаха”, він може жити стільки треба, але все одно його смерть треба розглядати як реальність. І є вже таємна нарада, яка ухвалює рішення, і справді вже питання, кому дістанеться це “священне місце”, приймається рішення, хто може бути наступником Аятули.

Деякі вважають, що син Аятула зараз — більш підходяща кандидатура. Деякі дивляться на Раїсі та його блок впливу. І ця боротьба за владу справді могла бути, оскільки він сильний кандидат. Він показав тверду руку, коли розігнав демонстрантів. Він є автором ідеї допомогти Росії у війні проти України. Він із авторів ідеї нападу на Ізраїль, тобто він із тих широких радикальних рухів, які мають достатньо підтримки всередині Ірану. Тому це сильний опонент, якого зручно було прибрати", — додав експерт.

Вбивство, але зовнішнє

Третій сценарій, за його словами — це вбивство, але зовнішнє.

"Можливо, з'явився альянс спецслужб, які справді втомилися від Ірану. Іран заробив у собі дуже багато ворогів. Іран вторгався знову в кілька арабських держав. Іран намагався ретельно дестабілізувати своїми сателітами обстановку у Саудівській Аравії, і це ціла історія. Іран, зрозуміло, має історичні протистояння зі Штатами та Ізраїлем. Іран, навіть попри (недавні — ред.) красиві слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, ніколи не підтримував Азербайджан, а навпаки. Він грав негативну роль у війні Азербайджану та Вірменії.

Крім того, Іран потягнув на себе величезні “нитки влади”, які не зміг підняти. Іран грає у гру гегемонії у війні в Україні, знайшов собі вікно можливостей, допомагаючи Росії у війні проти України. І природньо, і найголовніший момент — Іран завадив величезній угоді, яка мала бути півроку тому. “

Big deal”— величезна угода, яку Іран, Росія та Китай зірвали шляхом нападу ХАМАС, який ми знаємо. І жорстока кривава війна, в якій постраждали мирні жителі Палестини та Сектору Гази, коли вже все було зрозуміло, що ось-ось Вашингтон, Євросоюз, Ізраїль та Ер-Ріад наближаються до серйозних угод, у яких Саудівська Аравія отримає історичну військову підтримку від Штатів, державні гарантії безпеки та нормалізацію відносин. І це, звісно, ніяк не влаштовувало ні Іран, ні Росію, ні Китай. Саме Іран зіграв роль і зірвав це.

Зараз після вчорашнього візиту Джека Саллівана та корон-принца Мухаммеда Бін Салмана спостерігаємо серйозні позитивні сигнали, що все-таки Ер-Ріяд та Вашингтон наближаються до домовленості про цю серйозну угоду. Тому треба, щоб Іран пару місяців не заважав, тому тут версія його ліквідації ззовні теж цілком реальна. І ми вже спостерігаємо останні півстоліття, що погодні умови — найкращий спосіб реалізації цього. Досі ніяк не можуть довести, коли було незрозуміле приземлення експрезидента Польщі до Росії, коли він прилетів на місце, де були репресії проти польських офіцерів — Хатинь. А як ти пред'явиш претензії до погодних умов? Це можна довести лише через 50 років, а тоді це вже не матиме сенсу. Тому давним-давно всі великі такі спецоперації, вони не реалізуються шляхом підриву авто чи нападу на кортеж, а вже таким розумнішим. Тому я б розглядав усі ці три версії, але потрібно більше фактів, згодом їх більше розкриватимуть", — зазначив Мохаммад Фараджалла.

Звісно, що в Україні це не викликало співчуття, адже Іран є союзником та партнером Росії і постачає “Шахеди”, якими щодня атакують українців. Але багато хто сподівається, що загибель іранського лідера похитне їхнє партнерство.

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Чи варто українцям сподіватися на зміну політики Ірану щодо війни Росії проти України?

Як взагалі цей інцидент може вплинути на перебіг війни в Україні? Іран продовжить постачати шахеди Путіну? Чи все ж є якась надія на зміну цієї позиції?

Володимир Путін та Ебрагім Раїсі / Фото: Associated Press

"По-перше, те, що Іран ситуаційний союз — ні, Іран — безпосередній союзник Росії. Уявімо на секунду, якщо не було у Росії цих “Шахедів”. Росія витратила всі арсенали проти мирних українців, але змінилася війна, коли з'явилася дешева зброя, коли від жовтня 2022 року почали бити по нас — по Україні, дешевими "Шахедами". Тож ні, він союзник. Я вважаю, що Україна має судити і вимагатиме судити в міжнародних судах не лише Путіна, а саме й Іран, учасника у цій війні, який на сьогоднішній день виснажує нашу ППО не лише дорогими крилатими ракетами з Росії, а саме іранськими шахедами. Тому Іран — союзник у всіх злочинах і в цьому не має бути жодного сумніву", — зазначив експерт.

Щодо того, що це не викликає жодного співчуття, в арабському світі воно викликало радість, зауважив Мохаммад Фараджалла.

"В арабському світі, оскільки арабський світ багато постраждав від іранського режиму. Якщо в Україні це зрозуміли, на жаль, лише у 22-му році, хоча я про це давно писав, що Україні варто було б обрати іншу зовнішню політику щодо світу, а не триматися осторонь. “Сподіватися, що вас не торкнеться” — це не працює, завжди вас торкнеться.

Вас “не торкнеться”, тільки якщо ви заздалегідь запобіжним заходом виробили собі таку позицію, щоб вас ніхто не розглядав як слабку сторону. В арабському світі дуже страждають від іранського режиму, наприклад востаннє, коли Іран запускав свої нарколабораторії, запускаючи синтетичні наркотики: каптагон і кристал, вбиваючи арабську молодь. Тут немає ні бога, ні релігії, тому він страшніший ніж ви думаєте.

В Україні помітили тільки дрони, насправді це дуже страшний режим, який ні перед чим не зупинився, і його жертв в арабському світі набагато, набагато більше. Тому цілком зрозуміла така українська реакція. Щодо того, як це вплине. На жаль, все це не порадує. Поки що, швидше за все, особливо нічого не зміниться з двох причин. По-перше, Росія встигла отримати частину такої технології (з виробництва "Шахедів" — ред.) замість іранського виробництва. Так, не повною мірою. Іран продовжує їм передавати", — пояснив експерт-міжнародник, головний редактор видання “Україна по-арабськи” Мохаммад Фараджалла.

"І другий момент — тут краще спостерігати, яка буде ситуація на Близькому Сході. Якщо Іран буде зайнятий на Близькому Сході, якщо серйозна загроза буде загрожувати Ірану з Близького Сходу, йому справді буде не до України. А якщо він там почуватиметься ще й нервово, тоді Україні варто більше попрацювати з можливими партнерами, як от Азербайджан, оскільки іранська технологія йде або через Каспій, або через повітря. Повітря залишаємо спецслужбам. А з Каспією там є кілька країн, окрім Азербайджану.

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Україна припустилася кількох зовнішніх промахів. Наприклад, Азербайджан — це наш друг, це прозахідна держава. Вона відновила нещодавно — минулого року — територіальну цілісність, а Україна не привітала її з цим. І тому Баку здивовано став дивитися на Україну. Навпаки, нам потрібно максимально поставити Азербайджан на свій бік, тягнути як союзника. Тобто на себе розраховувати і на реалії, а не чекати на щось від долі, так воно не буде.

Але якщо зараз зміниться баланс на Близькому Сході, і Альянс збереться, і кілька країн побачать, що в Ірані ліквідація президента була сигналом, тоді послабляться його проксі в регіоні, встановляться нарешті союзницькі відносини між Штатами та Саудівською Аравією, нормалізуються відносини між саудитами та Ізраїлем і знайдеться нарешті справедливе рішення в Палестині. А ось це буде величезний удар по іранському режиму, і він тоді перейде на позицію захисту — в оборону.

Звичайно, є таке слабке, але світло наприкінці тунелю, вибори мають бути формальними, а у цих виборах можуть бути сюрпризи, як, наприклад, трапилося в Грузії. Якщо це буде, це справді може фігурувати у секретних переговорах між Заходом та Іраном, щоб заспокоїти “вулицю” (мітингувальників — ред.), тоді Іран має вийти з арени протистояння Росії та України", — зазначив експерт.

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Чи можна вибори в Ірані назвати виборами?

За 50 днів в Ірані мають пройти вибори президента. Видання Politico пише, що вірогідним наступником Раїсі стане син чинного Верховного лідера Ірану Моджтаб Хам енеї. Деякі експерти кажуть, що на це місце можуть претендувати й інші політики. Як зазвичай відбуваються виборив Ірані?

"Завжди все це тримається до останнього. Наприклад, сам президент Ірану Раїсі, який уже загинув, про нього особливо ніхто не чув за пару місяців до виборів. Він зробив собі величезну кар'єру у прокуратурі, у Верховному суді. Але як кандидат, режим його тримав до кінця, як у таємниці чи далеко від камери, від медіа. Тільки в останні кілька місяців вже стало відомо, коли потрібно було змінити попередника.

Ось Махмуд Ахмадінежад, інші, вони були реформаторами. Вони намагалися послабити інституцію, корпус вартових революції. Тому стали незручними, їх прибрали просто перед виборами. І ось свого наставника, саме Раїсі, якого ліквідували у внутрішній боротьбі чи за погодних умов. У них, я впевнений, уже почалася боротьба.

Як відбуваються вибори: мають бути кандидати, вони повинні себе реєструвати, мають бути схвалені верховним теж правителем, і вибори відбуваються. Але до цих скриньок, до голосів, що пішли, до реальної їхньої легітимності є питання. Ніхто нікого не допустить, там немає представників Євросоюзу чи Штатів, буде все формально, покажуть гарну картинку. Наприклад, я був присутній, коли були вибори, тут проходили в посольстві Ірану в Києві, але я бачив: люди заходять, все правда, але туди всередині були представники від самого режиму Ірану. Іранська діаспора в Україні могла голосувати інакше, але звідки ми знаємо?

Тому гарну картинку вони вміють створювати, бо розуміють, що вони мають бути формальними — будь-якій диктатурі потрібна своя ширма. Простий приклад, коли збили наш “Боїнг” у 2020 році, український “Боїнг”, у той час, коли вже загиблий міністр Абдуллахьян довго стверджував: “Не могли його збити”. Третій день настав, корпус вартових революції сказав: “Ось вийди і скажи все назад”. І тоді, ми знаємо, щодо цієї точки було протистояння, бо страждала його репутація. Була команда від військових, що “ми вирішили зізнатися”. Отак в Ірані все і працює. Тому молодь на вибори не чекає, вони виходять на протести, бо знають, вибори — вони на ручному управлінні, на ручному управлінні Верховного правителя", — зазначив експерт.

Чи є привід для хвилювання втратити накопичені за роки співпрацю та добрі стосунки з Іраном в очільника Кремля / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Що загибель Раїсі означає для Путіна

Чи є привід для хвилювання втратити накопичені за роки співпрацю та добрі стосунки з Іраном в очільника Кремля?

"Звичайно, у нього дуже серйозні приводи для хвилювання та переживання.

По-перше, зараз вони вплинуть на ставлення Ірану до Росії. Тому що Іран буде змушений зменшити “темпи відносин” з усіма. Всі проксі отримають наказ бути максимально тихими. Вони постараються тим часом максимально не дестабілізувати чи дратувати когось. Тому вони знизять постачання, я думаю, суттєво знизять. Як надовго це все змінить? Це подивимося пізніше.

Якщо ж підтвердиться чи хоча б буде непрямо зрозуміло, що це була ліквідація, тоді буде видно, що Захід чи світ втомився від таких вандалів. До того ліквідували кого? Вчених, котрі брали участь у ядерній програмі, генералів, військових. Якщо буде допущено хоча б умовно, що рівень “ліквідації” дійшов до президента, це буде сигнал для Путіна, що “ти просто дограєшся”. Що світ готовий йти на ліквідацію президента, щоб не допустити ядерної війни. Це буде сигнал, що на сьогоднішній день міжнародні розвідки готові перейти таку червону лінію, щоб врятувати людство. І тому це буде серйозний сигнал.

Це вже другий сигнал, після сигналу, який був отримав у Пекіні, що потрібно знизити темпи і потрібно знайти загальний або хоча б формальний спосіб порузумітися, попустити трошки свої амбіції, оскільки сьогоднішні головні гравці не готові терпіти результатів їх, скажімо так, “постійних пригод”.

Іран тимчасово очолить Мохбер

На сьогоднішній день, справді, ми наближаємось і це вже не жарти, справді до ядерної сутички. Вже всім зрозуміло, що ця війна в Україні та інші війни, яких із кожним роком більше і більше, рано чи пізно вони можуть перерости у континентальну війну і в цьому перемоги ні для кого немає. Можливо, вже є альянс спецслужб, які між собою прийшли до висновку, що краще прибрати політика з “фантазіями” і таким чином врятували свою країну та світ. Тому, звичайно, у такому випадку — у нього серйозні підстави для переживання", — розповів експерт-міжнародник, головний редактор видання “Україна по-арабськи” Мохаммад Фараджалла.

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Нагадаємо, видання Time назвало список потенційних підозрюваних у справі щодо смерті президента Ірану Раїсі.

Наразі Іран тимчасово очолить Мохбер, який курирував угоди з РФ щодо "Шахедів" і ракет. Все, що про нього відомо, ТСН.ua зібрав раніше.

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