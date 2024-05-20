Смерть президента Ірану Раїсі – Time назвав список потенційних підозрюваних

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня під час авіакатастрофи. Вертольот, на якому летіли президент Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, зазнав аварії в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною. Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан, на кордоні з Азербайджаном, де він із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брав участь у церемонії запуску греблі на прикордонній річці Аракс.

Видання Time пише, що Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники старого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї.

"Обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем, яка також нависає над загибеллю Раїсі", - йдеться у матеріалі.

Аварія сталася за два місяці після того, як Іран почав масовану атаку ракетами і безпілотниками на Ізраїль у відповідь на авіаудар, унаслідок якого 1 квітня в Сирії було вбито двох високопоставлених іранських генералів. Початкова відповідь Ізраїлю на безпрецедентну пряму атаку на його територію була настільки приглушеною, що можна вважати її символічною: мішенню була зенітна батарея, що охороняє ядерний об'єкт.

Тих, хто схильний вважати, що авіакатастрофа – це удар, завданий Тель-Авівом, місце події наводить на роздуми. Гелікоптер Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану – почасти тому, що підтримує відносини з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом – зовнішньою розвідувальною службою Ізраїлю.

Погода також могла бути причиною. Іранська влада повідомила, що спроби виявити місце аварії були ускладнені через туман, вітер і сильну зливу.

Нарешті, є внутрішня політика Ісламської Республіки, яка відома своєю жорстокістю і в кращі часи, а тим паче зараз, з урахуванням постійних чуток, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який правив 35 років, хворий.

"Смерть Раїсі призведе до кризи наступності в Ірані", - заявив у неділю в інтерв'ю TIME старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур.

"Раїсі та Моджтаба Хаменеї, син 85-річного верховного лідера, є єдиними обговорюваними кандидатами на місце наступника. В іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою", - вважає Саджапур.

63-річний Ібрагім Раїсі процвітав у цій конспіративній культурі. Назва його політичної фракції – "Асоціація бойового духовенства" – натякає на місце в авторитарній теократичній системі, яка 1979 року прийшла на зміну монархії, що правила Іраном протягом більшої частини XX століття.

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Раїсі зробив кар'єру силовика, він працював прокурором у різних провінціях Ірану і демонстрував прихильність до жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він входив до складу "комітету смерті", який, на думку правозахисних груп, наказав стратити тисячі політичних в'язнів без розслідування і вироків суду.

Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя, який очолив революцію 1979 року, після того, як його власний обурений протеже заявив: "Я сказав, що піду за вами куди завгодно, але я не піду за вами до пекла".

Замість нього цю посаду обійняв Хаменеї з аналогічним ім'ям, який швидко отримав звання аятоли. За наступні десятиліття Раїсі теж піднявся, зрештою очоливши судову владу, яка підпорядковується безпосередньо лідеру.

Однак у Раїсі не було очевидних політичних прихильників, крім прихильників режиму, які становлять близько 20% 88-мільйонного населення Ірану. Його обрання президентом 2021 року на тлі рекордно низької явки та звинувачень у фальсифікаціях спостерігачі розцінили як сигнал, що "система", як іранці називають правлячий апарат, більше не вважає виборчі посади необхідним важелем тиску на іранське суспільство, яке обурене спільним правлінням жорстких клерикалів і Корпусу вартових ісламської революції.

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