Смерть президента Ірану Раїсі – Time назвав список потенційних підозрюваних

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув під час катастрофи.
Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув 19 травня під час авіакатастрофи. Вертольот, на якому летіли президент Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян, зазнав аварії в горах на північному заході Ірану, недалеко від кордонів з Азербайджаном та Туреччиною. Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан, на кордоні з Азербайджаном, де він із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брав участь у церемонії запуску греблі на прикордонній річці Аракс.
Видання Time пише, що Ібрагім Раїсі був одночасно президентом Ірану і кандидатом у наступники старого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї.
"Обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем, яка також нависає над загибеллю Раїсі", - йдеться у матеріалі.
Аварія сталася за два місяці після того, як Іран почав масовану атаку ракетами і безпілотниками на Ізраїль у відповідь на авіаудар, унаслідок якого 1 квітня в Сирії було вбито двох високопоставлених іранських генералів. Початкова відповідь Ізраїлю на безпрецедентну пряму атаку на його територію була настільки приглушеною, що можна вважати її символічною: мішенню була зенітна батарея, що охороняє ядерний об'єкт.
Тих, хто схильний вважати, що авіакатастрофа – це удар, завданий Тель-Авівом, місце події наводить на роздуми. Гелікоптер Раїсі впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану – почасти тому, що підтримує відносини з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом – зовнішньою розвідувальною службою Ізраїлю.
Погода також могла бути причиною. Іранська влада повідомила, що спроби виявити місце аварії були ускладнені через туман, вітер і сильну зливу.
Нарешті, є внутрішня політика Ісламської Республіки, яка відома своєю жорстокістю і в кращі часи, а тим паче зараз, з урахуванням постійних чуток, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який правив 35 років, хворий.
"Смерть Раїсі призведе до кризи наступності в Ірані", - заявив у неділю в інтерв'ю TIME старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Карім Саджапур.
"Раїсі та Моджтаба Хаменеї, син 85-річного верховного лідера, є єдиними обговорюваними кандидатами на місце наступника. В іранській політичній культурі, заснованій на змовах, мало хто повірить, що смерть Раїсі була випадковою", - вважає Саджапур.
63-річний Ібрагім Раїсі процвітав у цій конспіративній культурі. Назва його політичної фракції – "Асоціація бойового духовенства" – натякає на місце в авторитарній теократичній системі, яка 1979 року прийшла на зміну монархії, що правила Іраном протягом більшої частини XX століття.
Раїсі зробив кар'єру силовика, він працював прокурором у різних провінціях Ірану і демонстрував прихильність до жорсткої лінії. Наприкінці 1980-х років він входив до складу "комітету смерті", який, на думку правозахисних груп, наказав стратити тисячі політичних в'язнів без розслідування і вироків суду.
Страти порушили план наступності Великого аятоли Рухолли Хомейні, шиїтського священнослужителя, який очолив революцію 1979 року, після того, як його власний обурений протеже заявив: "Я сказав, що піду за вами куди завгодно, але я не піду за вами до пекла".
Замість нього цю посаду обійняв Хаменеї з аналогічним ім'ям, який швидко отримав звання аятоли. За наступні десятиліття Раїсі теж піднявся, зрештою очоливши судову владу, яка підпорядковується безпосередньо лідеру.
Однак у Раїсі не було очевидних політичних прихильників, крім прихильників режиму, які становлять близько 20% 88-мільйонного населення Ірану. Його обрання президентом 2021 року на тлі рекордно низької явки та звинувачень у фальсифікаціях спостерігачі розцінили як сигнал, що "система", як іранці називають правлячий апарат, більше не вважає виборчі посади необхідним важелем тиску на іранське суспільство, яке обурене спільним правлінням жорстких клерикалів і Корпусу вартових ісламської революції.
Нагадаємо, аналітики розповіли, які наслідки для Ірану матиме загибель президента Раїсі.
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